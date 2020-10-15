Hong Kong’lu analist: ABD’nin İran aleyhindeki ambargoları riyakarca ve yasadışıdır

Lou, Çin’in Morning Post gazetesinde yayınlanan analizinde, ‘’ İran 500 bin korona vakası ve 27 bini aşkın korona’dan kaynaklı vefat ile bu pandemi ile boğuşmakta fakat bu şartlarda dahi ABD ambargolarından vazgeçmiyor. ‘’ diye yazdı.

Lou, ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin bu ambargoların insan faciasının sonuçları ile ilgili ikazda bulunduklarını belirterek, bu ikazlara rağmen Washington’un tutumunu değiştirmek terine İran bankalarına daha çok ambargo uyguladığını ve İran halkını daha çok baskı altında tutmaya çalıştığını yazdı.

Bu politikanın İsrail ve Siyonistleri destekleyen vakıflar ve bazı senatörler tarafından desteklendiğini ve teşvik edildiğini ifade eden Lou, ‘’ ABD Dışişleri Bakanlığı tıbbi teçhizatlar ve insani malzeme ve ilacın ambargolardan muaf olduğunu iddia etmektedir, fakat bir çok uzman ve ülke bu iddiayı reddetmektedir. ‘’ diye yazdı.

Batılı gazete ve yetkililerin İran ambargolarının ilaç ve gıda teminini etkilediğine dair örnekler veren Lou, ABD’nin ambargolarla yetinmediğini IMF’ye baskı uygulayarak, İran’ın istediği 5 milyar dolar’lık krediyi onaylamasına engel olduğunu belirtti.

Lou, Trump’ın 2018 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) İran tarafından uygulanmaması yönünde bir delil sunulmadan bu anlaşmadan ayrıldığını ve İran aleyhindeki ambargoları her gün arttırdığını ve böylece uluslararası camianın desteklediği uluslararası kanunları zayıflattığını söyledi.

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2012