İran petrol sanayi ekonomik ambargo döneminde gelişmesine devam etti

Amerika Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) sonra İran aleyhine tek taraflı ambargolar uygulamaya başladı. Bu ambargolar gerçi tüm İran ekonomisini hedef almaktaydı fakat uzmanlara göre bunların ana hedefi İran petrol sanayi idi.

Ambargoların ilk gününde ABD hedefini İran petrol satışını durdurmak olarak ilan etti, bu yolda başarılı olmamasına rağmen İran’ın petrol gelirleri ihracatta azalmadan dolayı ciddi düşüşlerle karşı karşıya kaldı.

Tüm baskılara rağmen İran bu dönemde Irak ile ortak Karun petrol sahasından üretimini 6 kat artırarak günlük 400 bin varile ulaştırdı. Bu dönem içinde köylere doğalgaz ulaşmasında da yüzde 120 artış yaşandı.

Bu dönem içinde İran Fars Körfezi rafinerisini faaliyete başlamasını sağlayarak ve diğer rafinerilerde iyileştirmelerle benzin ithal eden ülke konumundan benzin ihracatçısı konumuna geldi.

Petrokimya sanayi de gelişmesine devam etmekte ve yarın Cumhurbaşkanı Ruhani, Kordegan Petrokimya tesisinin üre ve amonyak biriminin açılışı yapılacaktır. Bu tesislerden yıllık 240 milyon dolar gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Bir milyon 750 bin ton kapasiteye sahip tesisin bir milyon 75 bin ton üre ve 80 bin ton amonyak üretmesi planlanmakta. Bu proje ile 2850 kişiye direkt ve 450 kişiye de endirekt istihdam sağlanmaktadır.

Yarın ayrıca Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından Güney Azadegan petrol sahasının tevsi ve bunun için gerekli tesislerin yanında Güney Pars doğalgaz sahasında sıvı gaz ölçüm istasyonlarının açılışı da yapılacaktır.

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2012