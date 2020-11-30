Yabancı işletmeciyi çeken ilk İran limanı: Çabahar

İRNA'ya rportaj veren Ağayi, 'Çabahar'daki Şehit Beheşti Limanı'nın ilk etabının tamamlanmasının ardından en önemli iş, pazarlama, yatırımcıların ilgisini çekmek ve farklı gemilerin limana girişidir. Bu hedefler Genel Müdürlüğümüzün 2019 ve 2020 yıllarındaki önceliklerindedir' diye belirtti.

Çabahar limanında Hintli işletmecilerin varlığının yük ve mal trafiği yaratmanın yanı sıra, Sistan ve Beliçistan ili ile İran'ın doğu kesiminin ekonomik büyümesine yol açacağına değinen Ağayi, '10 yıllık olan bu sözleşmede Hindistan, Şehit Beheşti liman işletmeciliğinin yanı sıra 85 milyon dolar değerindeki stratejik ekipmanı BOT sözleşmesi şeklinde tedarik etmeği taahhüt etmiştir. Ekipmanın mülkiyeti sözleşmesinin sona ermesinden sonra İran'a devredilecektir' diye konuştu.

Hindistan'ın Pakistan'a ihtiyaç duymadan Afganistan'a mal taşımak için Çabahar limanının imkanlarını kullanabileceğini ifade eden Ağayi, 'Çabahar, özellikle Afganistan ve Orta Asya olmak üzere bölge ülkelerine erişim için önemli bir liman ve düşük maliyetli bir rotadır. Şu anda Çabahar limanında 15 milyon tona kadar boşaltma ve yükleme için liman altyapısı ve stratejik ekipman var. Çabahar-Zahidan demiryolu hattının tamamlanması ile bu okyanus limanı daha fazla büyüyecek' değerlendirmesini yaptı.



Çabahar Şehit Beheşti Limanı Kalkınma Planı'nın ilk aşamasının tasarımı, inşası ve tamamlanmasının ulusal bir proje olduğunun altını çizen Ağayi, 'Bu limanı işletmeye açmak, Hindistan, Umman ve Afganistan gibi komşu ülkelerle ticaret ve ekonomik kalkınmayı artırmada ülke için bir onurdur. Stratejik bir konuma sahip olan Çabahar, önemli kalkınma merkezlerinden biri olarak Orta Asya ülkelerine malların hareketinde önemli bir rol oynamaktadır' diye ekledi.

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