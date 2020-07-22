Çabahar Mekran Petrokimya Fabrikası'a 13.5 milyar dolarlık yatırım

İRNA’ya konuşan Müniri Ebyane, yapılan çabalarla ABD'nin İran'a yönelik acımasız yaptırımlarına rağmen, önümüzdeki yıl Mekran Petrokimya sitesinde birincil üretime şahit oluncağını ifade ederek, ’Yerel kapasitelerin ve ülkenin teknik bilgilerinin maksimum kullanımı ve var gücü ile çalışmakla gelecek yıla kadar Mekran Petrokimya Sanayi Sitesi'nin ilk ünitelerinden olan Badr-i Şark Petrokimya Kompleksi'nde, yıllık 1 milyon 650 bin ton metanol üretim kapasitesine sahip olacağız’ diye belirtti.

Beluçistan'ın Mekran bölgesinde bulunan Çabahar limanı, Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan'ın 645 km güneyinde yer almaktadır.

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