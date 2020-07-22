22 Tem 2020 12:36
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News Code: 83865406
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Çabahar Mekran Petrokimya Fabrikası'a 13.5 milyar dolarlık yatırım

Çabahar Mekran Petrokimya Fabrikası'a 13.5 milyar dolarlık yatırım

Çabahar, İRNA- Negin Mekran Petrokimya Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Alirıza Müniri Ebyane, ’Doğu ekseninin gelişmesinde önemli rol oynayacak Çabahar Mekran Petrokimya Fabrikası'nın inşası için 13.5 milyar dolar yatırım tahsis edildi’ dedi.

İRNA’ya konuşan Müniri Ebyane, yapılan çabalarla ABD'nin İran'a yönelik acımasız yaptırımlarına rağmen, önümüzdeki yıl Mekran Petrokimya sitesinde birincil üretime şahit oluncağını ifade ederek, ’Yerel kapasitelerin ve ülkenin teknik bilgilerinin maksimum kullanımı  ve var gücü ile çalışmakla gelecek yıla kadar Mekran Petrokimya Sanayi Sitesi'nin ilk ünitelerinden olan Badr-i Şark Petrokimya Kompleksi'nde, yıllık 1 milyon 650 bin ton metanol üretim kapasitesine sahip  olacağız’ diye belirtti.

Beluçistan'ın Mekran bölgesinde bulunan Çabahar limanı, Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan'ın 645 km güneyinde yer almaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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