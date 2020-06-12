Çabahar, İran petrokimya sanayinin 3. büyük merkezi

İran petrokimya ürünlerini en fazla kullanan ülkeler olan Çin, Hindistan ve Pakista’a ulaşım Çabahar limaından hem İran’ı diğer bölgeleri hem de diğer komşu ülkelere nazaran daha kolaylıkla sağlanabilir.

Mekran Negin petrokimya tesislerinin Genel Müdürü Alirıza Moniri Ebyane, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Mekran Petrokimye Sitesinin yerli ve yabancı yatırımcıları EPCF, BOO, BOT ve diğer yöntemlerle yatırım yapmaya davet etti.

Yıllık 8.5 milyon ton petrokimya ürünü üretim için çevre değerlendirme raporunun alınması ve yıllık 30 milyon metre küp metan gazının bu tesislerde kullanımı için petrol bakanının izin vermesinin Mekran petrokimya sitesinde yapılan olumlu uygulamalardan olduğunu söyledi.

Moniri, Mekran limanının ihracat gümrükleri, site yapımı, Tank farm, liman’ın çeşitli birimlerinin yapımı ve bölgedeki şehir yapımında yatırımcı beklediklerini söyledi.

Sistan Beçuçistan ilinin Mekran bölgesinde bulunan Çabahar Limanı, il merkezi Zahedan’a 645 km mesafede bulunmaktadır.

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2012