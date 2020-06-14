İran'ın küresel kalitedeki limanı: Çabahar

Çabahar Limanı elverişli coğrafi ve ekonomik konumu, uzun gövdeli ve muazzam gemilerin demirleyebildiği kapasiteye sahip olması, mal giriş çıkış ortamının uygunluğu ve okyanusa bağlanması açısından bölge ticaret ve transit kutbuna dönüşmekte ve çok yakında küresel kaliteli çok amaçlı bir liman olarak rol oynayabilir.

Çabahar Limanı'na büyük gemilerin demirlemesi, bu limanın en güncel yükleme ve boşaltma ekipman ve olanaklarla mal taşımacılığı ve boşaltımı konusunda önemli bir rol üstlendiğini gözler önüne sermektedir. Bu da Çabahar Limanı'nın türlü mal boşaltma ve yükleme konusunda her hangi bir sınırlamasının olmadığına sebebiyet vermiştir.

Çabahar uygulanan indirimlerle Fars Körfezi ve Umman Denizi havzasındaki limanlar arasında mal transit ve ihracatı için en ucuz ve en tasarruflu liman olarak yerini sağlamlaştırmaktadır.

Çabahar Limanı, 2 milyara yakın nüfusu ile Hint Okyanusu havzasında yer alan 21 ülke ve 800 milyon civarındaki nüfusu ile Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa ülkelerinin kesiştiği en az masraflı, en güvenli ve en sağlam güzergah olarak öne çıkmaktadır.

Sistan ve Beluçistan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Behruz Ağayi, Çabahar Limanı'nın önemi hakkında İRNA muhabirine verdiği röportajda, 'Bu limanda Şehit Beheşti ve Şehit Kelanteri limanlarının varlığı sebebiyle okyanus gemilerinin demirleme, boşaltma ve yükleme yapması ve ülkenin güneydoğusunda transit ve ihracatın gelişmeye başlamasına zemin hazırlamıştır. İkinci fazda 2 iskelenin inşasıyla bu stratejik limanda mal yükleme ve boşaltma işlemleri çarpıcı nitelikte genişleyecektir' dedi.

Güzel Mukran kıyılarında yer alan Çabahar Limanı'nın İran'ın önemli limanlarından biri olarak Hürmüz Boğazı dışında İran'ın okyanuslara erişilebilien tek limanı olduğuna dikkati çeken Ağayi, 'Bu da Çabahar Limanı'na dünya kavşağında çok iyi stratejik bir konum sunmakta ve güneydoğudaki ticaret ile taşımacılığı canlandırabilmektedir' diye konuştu.

Çabahar Limanı'nın Afganistan için mal transit ve ihracatı açısından altın ir fırsat sunduğunun altını çizen Ağayi, 'Çabahar'da 1 milyar dolarlık bir yatırımla inşa edilen Şehit Beheşti limanının inşasında güdülen amaçlardan biri, Doğy eksenini geliştirmek ve halklar arasında ticari, ve ekonomik ilişkileri geliştirmektir' değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan-Pakistan sınırındaki sorunlar ve Afgan iş adamlarının diğer ülkelere Çabahar üzerinden ihracat yapmak istediğinin altını çizen Ağayi, Çabahar-Milk transit yolunun devreye girmesi ile Sistan ve Beluçistan ilinde büyük ekonomik ivme yaşanacağını söyledi.

8.5 milton ton kapasiteli Çabahar Limanı'nın önemli ticaret ve ekonomi kutuplarından birine dönüşmesi için özel teşvik paketleri bulunduğuna dikkati çeken Ağayi, 'Bu teşvikler arasında gemilerin ödemek zorunda kaldığı rüsum ve vergilerde yüzde 80'lik indirim, gemilerin demirleme masraflarında yine aynı miktarda indirim ve ihracat ile yabancı transit konteynerlerin depolama konusunda yüzde 85'lik indirimi saymak mümkün' diye ekledi.

Kısaca Çabahar Limanı, elverişli konumu dikkate alınarak mal taşımacıığı ve transiti açısından iyi bir konumda ve Orta Asya ile Afganistan'a en iyi ve en az masraflı güzergah olarak bilinmektedir.