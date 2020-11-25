Seferberlik Örgütü, İran halkının Allah vergisi rezervidir

Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayınlama Ofisi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Hamanei Ofisi Başkanı General Muhammed Şirazi il merkezlerindeki Seferberlik Örgütü teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle bağlantı kurarak, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin mesajını okudu.

Ayetullah Hamanei'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

'Seferberlik Örgütü rahmetli İmam Humeyni'nin büyük ve parlak yadigarı, ulusal otoritenin bir tezahürü ve samimiyet, ihlas, içgörü ve mücadele sergisidir. Ülkenin bağımsızlık ve istikrarını savunmada, ulusal ölçekte hayati hizmetlerde bulunmada, öncü bilimsel faaliyetlerde ve yeni teknolojilerde, değer yaklaşımlarında ve manevi bir atmosfer yaranmasında ve her yerde Serferberlik Örgütü'nün adı duyulmakta ve varlığı görülmektedir.

İman, kararlılık, sorumluluk duygusu ve özgüven, bu yeteneklerin ve açılımların temelidir ve bunların, Allah'ın nimetleri ve mehvibeleri olarak sürekli özenle korunması ve artırılması gerekmektedir.

Seferberlik Örgütü, İran halkının büyük zenginliği ve Allah vergisi rezervidir. Bu milletin düşmanları halihazırda ve her zaman, onu yok etmeyi veya etkisiz hale getirmeyi düşünmüşlerdir. Örgütsel yetkililer ve sevgili Seferberlik Örgütü mensuplarıı, düşmanın komplolarını boşa çıkarmak için kendilerini sorumlu bilmeli ve güven, samimiyet ve planlamayla ilerlemelidirler. Size başarılar dilerim.

İnşallah!'

26 Kasım 1979 tarihinde İmam Humeyni'nin talimatı ile kurulan Mustazaflar Seferberlik Örgütü, İslami Şura Meclisi'nin onayını aldıktan sonra Ocak 1981 tarihinde resmileşti

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