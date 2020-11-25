Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı düzenlendi

AA'da yer alan habere göre, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman başkanlığındaki heyet ile İranlı yetkililerden oluşan heyet arasındaki toplantı Kaymakamlıkta gerçekleştirildi.

Kaymakam Ataman, sınır güvenliği için önemli konuları görüşeceklerini ve hayırlı kararlar almayı ümit ettiklerini söyledi.

İran'ın Hoy kenti hudut komiseri Binbaşı Zeynal Rada da gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin sınır güvenliği konularının görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar, karşılıklı imzalanarak protokol haline getirildi.

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