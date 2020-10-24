İran'dan Van'a 25 milyon TL'lik yatırım

AA'da yer alan habere göre, İran Nanoteknoloji İnovasyon Konseyinin Van'da hayata geçireceği 25 milyon TL'lik yatırımın tanıtım toplantısı yapıldı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) ev sahipliğinde yapılan toplantıya Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe, İş-Gem Müdürü Mahmut Gedik, İran Nanoteknoloji İnovasyon Konseyi Yönetici Danışmanı Cevad Nigarende ve beraberindeki heyet katıldı.

Van'da yapılması planlanan üç yatırımın tanıtım sunumunun ardından konuşan Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, 1,5 yıl önce başlanan ve bugün olgunlaşma aşamasına gelen İran ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Şu an iki şirketimiz kuruldu. Yaklaşık 25 milyon TL değerinde olan bu yatırımların organize sanayi bölgesinde arsa tahsis başvuru süreci de başladı. Bir şirketimizin ise kuruluş aşaması devam etmekte olup, onu da hem valiliğimiz hem iş dünyamız olarak takip etmekteyiz. Ben bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yatırımların ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bu Van'ın ortak fikri ve talebidir"

VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise yıllardır İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sınır bölgesinde 'Yüksek Teknolojili Sanayi Bölgesi' kurulması konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Bu talebimizi 1 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ilettik. Aynı şekilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine de projemizi sunduk. Bu Van'ın ortak fikri ve talebidir. Aynı şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nde muhataplarımızla görüşme halindeyiz. Bugün sizin burada olmanız bu proje talebimizi, fikrimizi güçlendirecek en önemli adımlardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

"Yatırımcıların önünü açmak için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız"

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da, dünya arenasında var olmak için üretimin yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Üretimlerimizi güçleştirmemiz ve bu yatırımların dünya piyasasında pazarlama şartlarını oluşturmamız lazım. Bunun da yapılabilmesi için; İran ve Türkiyeli iş adamalarının güzel bir birliktelik sağlayıp, beraber bir yatırım içerisine girip, katma değeri yüksek uluslar arası piyasalarda yer edinecek ürün yelpazesi pazarı oluşturması gerekir.Biz Van OSB olarak her türlü alt yapı çalışmalarımızı yapmışız ve gelecek yatırımların önünü açmak için gerekli her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." diye konuştu.

Toplantı sonunda bir açıklamada bulunan Nanoteknoloji Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Esediferah, uzun vadeli bir yatırım projesi başlattıklarını belirterek, ilk aşamada Van'a üç şirket getirdiklerini söyledi. Şirketlerden ikisinin yüksek nanoteknoloji üzerine çalışan şirketler olduğunu, diğerinin ise büyük bir musluk fabrikası olduğunu aktaran Esediferah, "İşleri bu üç şirket üzerinden yapacağız. İkisi nanoteknoloji üzerine bir kaynak fabrikası olup, daha dayanıklı, daha düşük maliyetli ve metal sanayisinde kullanılan bir üründür. Diğeri ise su arıtma fabrikasıdır. Büyük tesislerin su arıtması, saf hale getirilmesi, tarım ve hatta evlerde kullanılan bir hale getirmesidir. Bir diğeri de musluk fabrikasıdır. Kahraman Musluk Sanayi, Ortadoğu'nun en büyük musluk fabrikasıdır. İlk etapta 15 milyon dolarlık bir yatırım düşünülüyor" dedi.

"Sırada 10 şirket daha var"

Van'da gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnun olduklarını vurgulayan Esediferah, "Herkes bizi sıcak karşıladı ve iyi bir işbirliği, yol çizimi yapıldı. Bu görüşmelerimiz bir buçuk sene önce başladı ancak pandemi nedeniyle 8 ay bekledi. İnşallah bundan sonra çok seri şekilde iyi bir neticeye varacağız. Sırada 10 şirket daha var. Onlarda yüksek teknolojiye sahip. İnşallah teker teker onları da buraya getirip yatırım yapmalarını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bin 500 kişinin istihdamına tekabül edecek 25 milyon TL'lik bir yatırım söz konusu"

Van için çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Nanoteknoloji Konseyi Türkiye Temsilcilerinden Süleyman Güler, bir buçuk yıl önce yapılan işbirliğinin bugün meyvesini aldıklarını ifade ederek, "İran Nanoteknoloji Konseyi'ndeki firmalardan iki tanesi bugün nihai kararını verip, şirket kurma aşamasını gerçekleştirdi. Bugün de Van OSB'de yer tahsisi konusunda istişarelerde bulunduk ve önümüzdeki süreçte başvurusunu yaparak bu iki firmamızın yatırımını gerçekleştireceğiz. Diğer bir firmamız ise fizibilite çalışmasını bir noktaya kadar getirdi. Şu anda onunda şirket kurma aşaması başlamak üzere. Yaklaşık bin 500 kişinin istihdamına tekabül edecek 25 milyon TL'lik bir yatırım söz konusu. İnşallah hem ülkemiz hem bölgemiz için büyük bir verim elde edeceğiz" dedi.

"Hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç edilecek"

Nanoteknoloji Konseyi Türkiye temsilcilerinden Necmettin Çok da, Van ve Türkiye için önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bir buçuk yıl önce görüşmelerimiz başladı. Tahran'da nanoteknolojiyi yerinde ziyaret ettik ve onları ilimize davet ettik. Bu nanoteknoloji firmalarının Van'a yatırım yapması için biz bir buçuk yıl mücadele verdik. Şu anda iki tane ileri teknoloji, bir tanede ağır sanayi firması burada bulunmaktadır. İçlerindeki bir firma, yaklaşık 40 ülkeye ürettiği malı satmaktadır. Ancak ambargodan dolayı şu anda pazarları kapanmıştır. Bu yatırımı Van OSB'de kurmaya karar verdiler. Buradan hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç edecekler" dedi.

Toplantı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

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