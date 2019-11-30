Van ve İranlı yatırımcılar arasında iş birliği ve yatırım görüşüldü

İHA'da yer alan habere göre, Vanlı iş insanları Necmettin Çok ve Süleyman Güler, İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Said Serkar, İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Başkan Danışmanı Cevad Nigarende ile Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette İranlı heyet, Van'da yapacakları yatırımlar ve kuracakları danışma ofisi ile şirket hakkında Vali Bilmez'e bilgi verdi. Van'da yapacakları yatırımlar ile ilgili fizibilite çalışması yaptıklarını belirten İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Said Serkar, ilk etapta biri sağlık ekipmanları ve medikal, diğeri ise plastik malzeme üretimi alanında 2 firmanın yatırım yapmayı planladığını ifade etti.

Van'da 15 gün içerisinde de Türkiye ve İranlı iş adamlarına yapılacak yatırımlar ve iş ortaklıklarına danışmanlık yapacak ofisin kurulacağını anlatan Prof. Serkar, ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiyi gideceğini vurguladı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, İranlı heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'a yatırım yaparak iş insanlarıyla ortaklık kuracak İranlı yatırımcılara gerekli kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.