İran'dan korona ile mücadeleyi zorlaştırdığı için tek taraflı yaptırımlara eleştiri

Video konferans yöntemiyle düzenlenen BM Sınai Kalkınma Örgütü'nün 48. oturumunda konuşan Garipabadi, bu örgütün faaliyet ve geliştirme programlarındaki temel rolüne ve İran ile BM Sınai Kalkınma Örgütü arasındaki mevcut kalkınma ve iş birliği projelerinin uygulanmasına işaret ederek, 'Sanayi toplumunun gelişimini sağlamak ve halkın yararı ve refahı için yetenekli bir ortam yaratmak için ülkelerin uluslararası taahhütlerinin ortak çabalar yoluyla uygulanması, çok taraflılık ve uluslararası iş birliğine dayalı görev dağılımı ve çok taraflılık için ortak hedeflerin sürdürülmesi ile güçlendirilmesi kolaylaştırmaktadır' dedi.

"Sanayileşmenin bir değeri olarak çok taraflılığın korunması gerektiğini ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak ve insanlar için daha müreffeh ve daha sağlıklı bir dünya yaratmak için gidecek uzun bir yol olduğuna inandıklarını ifade eden Garipabadi, korona salgınına karşı mücadelede ihtiyaç sahibi ülkeleri desteklemek ve daha iyi telafi edici önlemler almalarını sağlamak için kapsamlı, koordineli ve kapsamlı çok taraflı yanıt gerektirdiğini söyledi.

Bu salgının ciddi zorlukları olanlar da dahil olmak üzere birçok gelişmekte olan ülke üzerindeki ciddi sonuçlar doğurduğunun altını çizen 'Korona'ya karşı verilecek yanıt küresel iş birliği ve dayanışmayı zorunlu hale getirmiştir' diye konuştu.

Garipabadi, 'BM Şartı, uluslararası hukuk, insan hakları hedef ve ilkeleriyle açıkça çelişen ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımları görmeye devam ediyoruz. Artık sadece ortak sorumluluk temelinde değil, aynı zamanda uluslararası bir topluluk olarak kararlı ortak eylem yoluyla iş birliği ve iletişim için çok önemli bir zaman olduğuna inanıyoruz. Bu salgınla mücadele küresel bir mücadeledir. Korona salgını, gelişmekte olan ülkeler üzerinde kısa ve uzun vadeli sonuçlar yaratmıştır. BM Sınai Kalkınma Örgütü'nün kapasite ve fırsatların yanı sıra ekipmana sürekli erişim sağlamak için diğer BM kurumlarıyla birlikte çalışması gerekiyor' diye ekledi.

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