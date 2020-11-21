UNICEF ile İran Çocuk Hakları Sözleşmesi arasında başarılı bir işbirliği mevcut

Sistan ve Beluçistan İli Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla düzenlenen Sonbahar Çocuk Hakları Okulu töreninde konuşan Obrian, İran'ın başarılarına vurgu yaparken, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yıldönümünde İranlı çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, 'Bu Sözleşmede belirtilen ilkelerin uygulanması, tüm çocuklara, kız ve erkek çocuklara sağlık ve esenlik, beslenme, eğitim, destek alanlarında eşit fırsatlar sağlanması anlamına gelir' dedi.

, İran'ın çocuk sağlığı ve dokunulmazlığı alanındaki başarılara işaret eden Obrian, salgın hastalıklara karşı çocukların %99'un kapsadığını ve çocukların aşılanmasının ölüm oranlarını düşürdüğünü dile getirerek, 'Korona pandemisinin etkisi altındaki İran'daki çocukların başarılarını dikkate alınması gerekiyor. UNICEF bu pandeminin çocuk alanında, özellikle de eğitimin zorluklarında neden olduğu zararı azaltmak için çalışmaktadır' diye konuştu.

UNICEF'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne İran'ın periyodik raporlarının sunulmasında teknik destek de dahil olmak üzere, çocuklara yönelik bir dizi programda ulusal otoriteyle başarılı bir şekilde iş birliği yaptığini kaydetti.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilgili il otoritesi olan Sistan ve Beluçistan Valiliği Kadın ve Aile İşleri Dairesi Genel Müdürü Zehra İbrahimi da bu etkinliklte yaptığı açıklamada, 'Çocuklar alanında ve 2025 Ufku'na ulaşmak için çocukların haklarına kavuşması gerekiyor. Bu nedenle, çalışmaların uygulanmasını sivil toplum kapasitelerine ve uzman kuruluşlara devretmeye çalışıyor' değerlendirmesini yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunma çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiştir. "Uluslararası" ve "acil" kelimeleri silinmesine rağmen kısaltması değişmemiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish