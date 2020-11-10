İran yük trenlerinin frenini üretmeyi başardı

Yol ve Şehircilik Bakanı Rıza İslami'nin de katıldığı 122 yetli trenin demiryolları envanterine katıldığı törende konuşan Resuli, 'Yerli tren fren sistemi, yüzde 100 yurt dışına bağımlı olduğumuz bir parçaykenü ülke içinde üretmesini başardık. Yüzde yüzde ulusal fren sistem üretimine geçiyor ve böylece dışa bağımlılığa tamamen son veriyoruz' dedi.

Tren ve demiryolları araçlarının parçalarının yerli ve millileştirilmesinin gündemde olduğuna dikkati çeken Resuli, 'Demiryolları sanayiinin dışa bağımlılığını düşürdük. Yaptırımlar kendi kendine yeterlik ve inovasyon için bir fırsat olmuştur' diye konuştu.

Monoblok tekerinin sağlanması konusunda bundan önce yüzde yüz dışa bağımlı olduklarına dikkati çeken Resuli, 'Bu, trenlerde çok kullanılan bir parçadır. Ancak halihazırda yurt içinde bu parçayı üretmeye başladık' diye ekledi.

100 yıllık tarihi olan İran demiryolları sanayii yolcu ve yük taşımacılığında önemli ve büyük önem ve konuma sahiptir.

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