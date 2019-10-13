Yabancı turistler Altın Kartal treni ile İsfahan'da

20 yabancı turist ve 46 mürettebattan oluşan bu tren, İran'a girdikleri beşinci günde İran'ın turizm başkenti İsfahan'a geldi.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Macaristan, Polonya, Yeni Zelanda, Çin ve Rusya'dan turistleri taşıyan bu tren İran'a 9 Ekim günü girerek, önce Meşhed'e ve ardından Yezd'e yolculuk yaptı.

7 gün sürecek bu yolculukta İran'ın Meşhed, Yezd, Kirman, İsfahan, Şiraz ve Tahran şehirlerindeki turistik, tarihi ve kültürek cazibe merkezlerini gezecek bu trene yabancıların ilgisi yoğundur.