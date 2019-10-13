13 Eki 2019 11:31
Journalist ID: 2391
News Code: 83515079
0 Persons

Yabancı turistler Altın Kartal treni ile İsfahan'da

Yabancı turistler Altın Kartal treni ile İsfahan'da

İsfahan, IRNA- Yabancı turistleri taşıyan İpek Yolu (Kuzey-Güney) unvanlı 29. Altın Kartal uluslararası turizm treni, bugün İran'ın merkezindeki İsfahan garına ulaştı.

20 yabancı turist ve 46 mürettebattan oluşan bu tren, İran'a girdikleri beşinci günde İran'ın turizm başkenti İsfahan'a geldi.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Macaristan, Polonya, Yeni Zelanda, Çin ve Rusya'dan turistleri taşıyan bu tren İran'a 9 Ekim günü girerek, önce Meşhed'e ve ardından Yezd'e yolculuk yaptı.

7 gün sürecek bu yolculukta İran'ın Meşhed, Yezd, Kirman, İsfahan, Şiraz ve Tahran şehirlerindeki turistik, tarihi ve kültürek cazibe merkezlerini gezecek bu trene yabancıların ilgisi yoğundur.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 11 =