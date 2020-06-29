Türkiye ile demiryolu ticaretinde %100'den fazla artış

İRNA’ya konuşan Arslani, Azerbaycan Demiryolları üzerinden bu yıl yapılan uluslararası mal taşımacılığını iyi olarak nitelendirerek, ‘Bu yılın ilk üç ayında Razi-Kapıköy sınır kapısı güzergahından yapılan ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1.35 kat artarak 242 ton oldu' dedi.

Bu yılın ilk üç ayında Azerbaycan Demiryolları kullanılarak Türkiye'ye 88 bin 126 ton mal ihraç edildiğini belirten Arslani, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 38 bin 667 ton olduğunu duyurdu.

Yılın ilk iç ayında Türkiye'ye demiryolu üzerinden yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre 1.28 kat artış gösterdiğine dikkati çeken Arslani, ’Bu yılın ilk üç ayında Azerbaycan Demiryolları üzerinden gerçekleşen mal taşımacılığında bir önceki yıla kıyasla %71 artış yaşandı. Ayrıca bu dönemde transit mal hacmi bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla 94 bin 519 ton olark gerçekleşti' diye konuştu..

Arslani, ’Bu dönemde ticareti yapılan, ithal, ihraç ve transit edilen mallar genel olaral bakır topraklar, petrokimya ve petrol ürünleri, demir çelik, ahşap ve kağıt ürünleri, tarım ve gıda ürünleri ve kimyasallarından oluştu’ değerlendirmesini yaptı.

Arselani, ‘Koronavirüs salgınının sınırlamalarına rağmen toplumun tükettiği ve temel mallarını tedarik etme gerekliliği nedeniyle ihracat, ton-kilometre sınırı ve yükleme tonaj göstergelerinde malların transferi, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde büyüme yaşadı’ diye belirtti.

Azerbaycan Demiryolları, İran demiryollarının 19 bölgesinden biri olarak Tebriz-Miyane, Tebriz-Culfa, Tebriz-Razi, Merağa-Urmiye ve Miyane-Bostanabad eksenlerinde aktiftir. Bu bölgedeki demiryolu hatları yaklaşık 1.100 kilometreye ulaşıyor.

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