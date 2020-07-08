Erak'tan ilk doğrusal alkil benzen yükü demiryolu ile Türkiye'ye ihraç edildi

İRNA'ya konuşan Kurbani, 520 ton ağırlığındaki doğrusal alkil benzen yükünün ilk defa Merkezi ilinden Türkiye ihraç edildiğine değinerek, bu yükün 26 izotank aracılığıyla 520'şer tonluk 13 vagon ile taşındığını dile getirdi.

Kirmanşah Bistun Petrokimya Şirketi'nin üretimi doğrusal alkil benzen yükü ilk olarak tırla İsfahan'a, oradan da demiryolu ile Türkiye'ye taşındı.

Kurbani'nin ifadesine göre, demiryolunun kullanımı ile masrafların azalması ile birlikte taşnma maliyeti de düşüyor.

Doğrusal alki benzen, LAB’ın SO3 ile tepkimesi sonucunda(sülfonasyon) oluşmaktadır. Günümüzde sıvı, jel veya toz deterjan üretim proseslerinde LABSA ana yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.

Sentetik deterjan endüstrisinin ana hammaddelerindendir. Çamaşır, bulaşık makinası toz deterjanları, deterjan jelleri, sıvı sabunlar, temizleme tozları, yağlı sabunlar vb. gibi. Tekstil sektöründe merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır.

Deterjanın hammaddesi olarak dekontaminasyon, emülsiyon, dispersiyon performansında, ıslatma ve köpük özelliği olan, alkinbenzen solfanik asit sodyum üretiminde kullanılmaktadır.

Çamaşır tozu, bulaşık deterjanı, ışık veya zor kir deterjanı, tekstil sanayide temizleyici, boya yardımcısı, kaplama ve deri yapım endüstrisi ve kağıt yapma sanayisi gibi çeşitli deterjan ve emülsiyon üretiminde yaygın olarak kullanılır.

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