Tebriz-Kars demiryolu güzergahının fizibilite çalışmaları son aşamalarda

İRNA’ya konuşan Seferi Mukkaddam, İran ile Türkiye arasında Tebriz-Kars demiryolu bağlantısı ile ilgili yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak, ’Türkiye rota tasarımı konusunda, İran, Türkiye ve Nahçivan özerk bölgelerinin kesiştiği nokta ile Süreyya Çeşmesi'ni önerdi’ ifadesini kullandı.

Tebriz-Süreyya Çeşmesi demiryolu fizibilite çalışmaları konusunda önerilen bu iki hattın onaylandığını kaydeden Seferi Mukaddem, 'Bu çalışmalara göre ilk koridor Tebriz-Merend-Mergenler-Yolageldi-Süreyya Çeşmesi hattıdır. İkinci koridor ise Tebriz-Sofiyan-Razi-Marakan-MergenleSüreyya Çeşmesi olarak önerildi’ diye belirtti.

Bu yılın Eylül ayına kadar, bu güzergahlardan sadece birinin Yol ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacağını dile getiren Seferi Mukaddem, Demiryolları Genel Müdürlüğü ile Maku Serbest Bölgesi Kurumu Demiryolu Şirketi Altyapı Tesisleri Denetim ve Teknik Ofisi'nden oluşan bir ekibin bu iki koridorun detaylarını incelediklerini kaydederek, 'Bu demiryolu hattı, Maku Serbest Bölgesi'nin ekonomik ve lojistik gelişiminde önemli bir rol oynayacak olan Maku Havaalanı yakınlarında bulunan lojistik köyünden geçiyor’ açıklamasında bulundu.

Bu demiryolu hattının 200 km uzunluğunda olacağını ve Çin ile Avrupa'nın transit ekseni için saatte 160 km hızda 2 hat halinde elektrikli olarak tasarlandığının altını çize Seferi Mukaddem, 'Bunun uygulanması için 3 trilyon Tümen kredi gerekiyor. İran ve Türkiye'nin büyük ölçüde büyük endüstriyel, ticari ve ekonomik potansiyeli var ve iki ülke arasındaki potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için çaba gösterilmelidir. İran'ın komşu ülke Türkiye ile ekonomik iş birliğinin çoğunun gerçekleştiği mevcut durumda, iki ülke arasındaki demiryolu projesinin uygulanması, demiryolu taşımacılığının etkinliğini ve faaliyetini artırabilir ve iş birliği sürecinin hızlandırılmasında da etkili olacak’ diye ekledi.

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