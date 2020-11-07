İslami Şura Meclis Başkanı'ndan Afganistan'daki terör kurbanı öğrenciler için başsağlığı

Afganistan Cirge Meclisi Başkanı Mirrahman Rahmani'ye hitaben mektup yazan Kalibaf, Kabil Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere yapılan terör saldırısını kınadığı mesajında, 'Çok büyük bir üzüntü ile Kabil Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenci ve öğretim görevlilerinin şehit düşmesi ve yaralanmasına neden olarak terör saldırısından haberdar oldum. Bu mücahitlerin şehit düşmesi, Afganistan halkının bu ülkede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için güçlü iradesinde etkili olmayacaktır' ifdesini kullandı.

Bölge ülkelerinin birlik ve iş birliğinin terör ve aşırıcılığının kökünü kazıyabileceğinin altını çizen Kalibaf, 'Bu tür iş birliği ve düşünsel dayanışma, barış ve güvenliği hedef alan bu tür terör olaylarının önüne geçebilir' diye belirtti.

Kalibaf mesajının sonunda Afganistan hükümeti ile halkına başsağlığı diledi.

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesine yönelik 4 Kasım günü düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada, çoğu öğrenci en az 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aryen, 50 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtti.

Sözcü Aryen, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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