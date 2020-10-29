29 Eki 2020 19:30
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News Code: 84092721
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Etmer: Afganistan dış politika önceliği İran ile ilişkilerin geliştirilmesidir

Etmer: Afganistan dış politika önceliği İran ile ilişkilerin geliştirilmesidir

Tahran, IRNA- Afganistan Dışişleri Bakanlığı kefili Öohammad Hanif Etmer, İran ile ilişkilerin gelişmesinin ülkesinin dış politika önceliği olduğunu söyledi.

Etmer, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, İran’ın ülkesinin dış politikasındaki yerine işaretle, ‘’ Ekonomik, ticari, güvenlik ilişkilerin gelişmesi ve teknik tecrübelerin paylaşımı, ülkesinin İran ile olan ilişkilerin önceliğidir. ‘’ dedi.

Taraflar görüşmede enerji alanında işbirliğinin arttırılması, ticaret ve transitin arttırılması, Khuaf – Harat demiryolu hattının faaliyete başlaması, ortak yatırım, ortak komisyonun toplantısı, İki ülke arasında işbirliği protokolü ve geniş kapsamlı Tahran-Kabil işbirliği anlaşması konularında görüş alış verişinde bulundular.

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