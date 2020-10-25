25 Eki 2020 04:46
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İran'dan Afganistan'daki hain saldırıya kınama

İran'dan Afganistan'daki hain saldırıya kınama

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Afganistan halkı ile devletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre twitter hesabından açıklama yapan Hatipzade, 'Afgan öğrenciler kendilerinin asla seçmediği çok çirkin ve sonsuz bir savaşa kurban gitti. Bu akşam İran, aziz Afganistan'ın acısını paylaşıyor. İran olarak u korkunç cinayeti şiddetle kınıyor ve Afganistan devleti ile halkına başsağlığı diliyoruz' ifadesini kullandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde yer alan bir üniversiteye hazırlık kursu binasında intihar saldırısı düzenlendi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Ariyan, saldırıda 10 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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