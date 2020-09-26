Amerikan askerlerinin varlığını bölge güvenlik ve istikrarı için zararlı buluyoruz

Tahran'da resmi ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul eden Ruhani, görüşlerini açıkça belirttiklerini ve ABD güçlerinin bölgedeki varlığının bölge için zararlı olduğunu ifade etti.

Irak'ta Şii, Sünni ve Kürt gruplar dahil tüm Iraklılar arasındaki birliğin İran için önemli bir ilke olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Irak'ın birlik ve beraberliğine katkı sağlamak için bu ülke hükümeti ile halkının yanındayız. İran halkı ile hükümeti, Irak'ı dost ülke olarak görmekte ve çeşitli dönemlerde bu ülkeye yardım etmektedir. Bunun en iyi örneği IŞİD'ın terör saldırıları düzenlediği dönemde görüldü' değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan askerlerinin Irak, Afganistan ve Fars Körfezi'ne kıyıdaş ülkelerdeki varlığının bölge güvenliği ile istikrarına zararlı olduğuna inandıklarının altını çizen Ruhani, 'ABD'nin bölgeden çıkarılmasına çalışmak, bizim değil Amerikalıların topraklarında bulunduğu ülkelerin görevidir. Irak Parlamentosu'nda milletvekillerinin bu yöndeki kararını da olumlu buluyoruz. Irak'ın iç işlerine asla müdahale etmedik ve etmeyiz. Bize göre Iraklı grupların bu ülkenin gelişmesi için iyi ilişkilere sahip olmaları gerektiği kanısındayız' diye konuştu.

İki ülke yetkilileri olarak gelecekte ikili ilişkilerin derinleşmesi için temelleri atmaya dönük çalışmalarını yoğunlaştırmalarının zorunlu olduğuna dikkati çeken Ruhani, 'Irak Dışişleri Bakanı olarak Tahran'ı ziyaret etmenizle iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda iyi bir dönemin başlamasını umuyoruz' diye ekledi.

İki ülke anlaşmaları adım adım uygulansın

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın farklı dönemlerde Irak hükümeti ile halkına verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'a bu konuda sonsuz teşekkür etmeleri gerektiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğine işaret eden Hüseyin, sınır, taşımacılık ve ticaret gibi ikili işbirliği alanları üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

İran ile Irak arasında daha önce imzalanan anlaşmaların adım adım uygulanmasının zorunluluğuna değinen Hüseyin, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel yönden işbirliğini artırmaları konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bugün Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Ruhani'den önce de meslektaşı Zarif ile bir araya gelmişti.

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