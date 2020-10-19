Gelişmiş ve bağımsız bir Afganistan'ın herkesin çıkarına olduğu görüşündeyiz

Düzenledii hatfalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile silah ticareti yapan ülkelere yönelik yaptırım uygulayacakları yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, 'Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi Pompeo bile ABD'nin tek taraflı yaptırımlar konusunda başarılı olduğuna inanmamaktadır' dedi.

Karabağ krizine ve çatışma taraflarının İran'ın bazı bölgelerine roket fırlatıldığı konusunda da değinen Hatipzade, 'İran'ın kırmızı çizgisi, vatandaşlarının güvenliğidir. Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli ihtarlarda bulunmuş ve yanlışlıkla bile olsa İran'a yapılan her türlü tacize cevap vereceğiz' diye belirtti.

Trump'ın İran'la müzakerelerin zorlaşacağı iddiasına işaret eden Hatipzade, 'ABD, İran'a karşı uyguladığı politikaların yenilgiye uğradığını kabul edecek kadar akıllı olmadıkça bu açıdan bizim için değişen birşey yoktur' diye konuştu.

İran ile Ukrayna'nın 8 Ocak günü Tahran'da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin görüşmeye başladıklarına değinen Hatipzade, 'Ukruna heyeti İran'a gelmiş ve bu sabahtan Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşleri Dairesi başkanlığında heyetle görüşmelere başlamıştır' diye ekledi.

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