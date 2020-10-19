Afganistan sorunlarının çözüm yolu Afgan gruplar arasındaki siyasi görüşmelerden geçmektedir

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani, Afganistan'ın yabancı güçlerin tecavüzüne maruz kaldığı dönem boyunca İran halkı ile devletinin bu ülke halkı ve devletinin yanında yer aldığına dikkati çekerek, bu ülkede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasını ve Afganistan halkının huzur içinde yaşamasını umduklarını dile getirdi.

Afganistan Yüksek Uzlaşma Konseyi'nin bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması için yaptığı çalışmaların başarılarına değinen Ruhani, 'İran'ın komşu ve kardeş ülkesi Afganistan'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması, bizim için özel öneme haizdir. Önemli olan, bu ülke halkının yıllarca savaş ve çatışmadan sonra kendi kazanımlarını korumak için gerçek bir barışa kavuşmasıdır. Afganistan sorunlarının çözüm yolu ise Afgan gruplar arasındaki siyasi görüşmelerden geçmektedir' diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'da tecavüzcü bir ülke olarak bulunduğunu ve bunun Afganistan halkının onayı ile yapılmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Bölge ve dünyadaki politikalarında başarılı olmayan ABD devleti, Afganistan'da yapılan barış görüşmelerini Başkanlık Seçimleri kampanyası için bir koz olarak kullanmaya çalışıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan ile İran'ın iki dost ve komşu ülke olarak iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini kaydeden Ruhani, 'İki ülke arasında uzun süreli anlaşma, tüm sektörlerde ikilii ilişkileri artırabilir. Gelecek günlerde Haf-Herat Demiryolu Hattı'nın hayata geçirilmesi ile ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ivme kanacak. Biz her zaman Afgan halkının yanında yer aldık ve bu ülkede kalıcı güvenliğin kurulmasını umuyoruz' diye ekledi.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Afganistan'da barış ve istikrarın kalıcılaşması için verdiği destekten ve gösterdiği tavırdan dolayı teşekkürlerini sunarak, 'İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'ın iyi dost ve komşu ülkesidir. Yıllarca iç savaş boyunca Afgan göçmenlere evsahipliği yapan İran'a yaptığı ziyaret kapsamında İranl yetkililerle iyi görüşmeler yaptım ve iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması için çalışacağız' dedi.

İran'ın destek ve duruşu ile Afganistan barış görüşmelerin başarılı sonuçlanmasını ve bu ülkede kalıcı istikrar ve barışın elde edilmesini umduklarını ifade eden Abdullah, İran'a verdiği destekten dolayı özel teşekkür etti.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere dün geldiği başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif ile de görüşmüştü.

Abdullah, üç günlük bir ziyaret ve İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle ikili ilişkilerin genişletilmesi ve Afganistan'ın barış ve istikrar süreçlerini geliştirme yolları konulu bir toplantı için Pazar günü Tahran'a geldi.

Tahran'dan önce Pakistan ve Hindistan'ı ziyaret eden Abdullah, Afganistan barış sürecinin bölge ülkeleri tarafından desteklenmesini ve Taliban ile Doha'da yapılan görüşmelerin bu ülkede barışın kalıcılaşmasına katkı sunmasını hedeflemektedir.

Abdullah'a bu ziyarette Afganistan üst düzey yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile parlamento üyeleri eşlik ediyor.

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