Afganistan İcra Kurulu Başkanı ile Dışişleri Bakanı Zarif'in görüşmesinden kareler

Tahran,İRNA_Tahran, İRNA- Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere geldiği başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü. Üç günlük resmi ziyaret amacıyla Tahran'a gelen Abdullah Abdullah, İranlı üst düzey yetkililerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Afganistan'da barış ve istikrar konusunu değerlendirecek. Fotoğrafçı: Merziye Musevi

دیدار عبدالله عبدالله با ظریف ایرنا - تهران - عبدالله عبدالله رییس شورای عالی صلح افغانستان روز یکشنبه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد. رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از سفر به تهران به پاکستان و دهلی نو سفر کرده و در تلاش برای بوجود آوردن اجماع منطقه برای حمایت از روند صلح این کشور است تا گفت‌ وگو با طالبان در دوحه به پایان دائمی جنگ در این کشور منجر شود.