İran ve Afganistan arasında ulaştırma ve enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi

İran Enerji Bakanı, yaptığı açıklamada, İran-Afgan Ortak Ekonomi Komitesi'nin sorumluluğunun Dışişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun onayı üzerine geçtiğimiz haftalarda Enerji Bakanlığı'na devredildiğini sözlerine ekledi.



Rıza Erdakaniyan, 'Kabil'de 70'den fazla İranlı şirketin huzurunda düzenlenen ilk elektrik ve haberleşme özel sergisinin kurulması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki faaliyetlerin başladığını ve çok memnuniyetle karşılandığını belirtti'dedi.

İran Enerji Bakanı, ortak yatırım gerektiren elektrik ve enerji başta olmak üzere çeşitli iş birliği alanlarındaki çalışmaları takip etmek için ortak komitenin altıncı toplantısının yakında Kabil'de yapılacağını söyledi.



İran Enerji Bakanı, toplantıda ayrıca HeratHaf demiryolu hattının inşası, gümrük işbirliği ile ilgili tartışmalar, sınır pazarları meselesi ve İran ile Afganistan arasında uygulama çalışmalarını hızlandırmak için nihai bir anlaşmaya varmak için çaba gerektiren bir dizi iyi ekonomik olay ile ilgili takip konularının da tartışılacağını sözlerine ekledi.

Afganistan ve İran'ın çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sektörlerde yakın ve dostane ilişkileri vardır.İran hükümeti, en önemlisi Herat-Haf demiryolu projesi olmak üzere son 19 yılda çeşitli alanlarda Afgan hükümeti ile işbirliği yaptı.



Afgan yetkililer, İran ve Afganistan'ın önümüzdeki ay Herat-Khawaf demiryolu hattını açacağını ve demiryolunun açılmasıyla iki ülke arasında büyük bir ticaret değişikliği olacağını duyurdu.