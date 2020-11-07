Başmak Gümrük Kapısı'ndan 2 milyar dolara yakın ihracat

İRNA'ya muhabirine açıklamalard bulunan Rahmanipur, Başmak Gümrük Kapısı'nın ülke gümrükleri arasında hedef yabancı transiti açısından ilk sırada yer aldığına işaret ederek, Başmak Sınır Kapısı'ndan menşe iç transit miktarının ise 24 bin ton ağırlığında 26 milyon 365 bin dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Bu yılın ilk yedi ayında (20 Mart- 21 Ekim 2020 tarihleri arası) Başmak Gümrük Kapısı'ndan 498 milyon dolarlık malın yabancı transitinin yapıldığına değinen Rahmanipur, bu gümrükten bu yılın söz konusu yedi aylık döneminde yurt dışına 1 milyar 379 milyon dolar değerinde menşe yabancı transitinin yapıldığını söyledi.

Rahmanipur ayrıca bu yedi aylık dönemde toplamda 781 bin ton ağırlığında 1 milyar 03 milyon 762 bin 792 dolar değerinde ürünün Başmak Gümrük Kapısı'ndan transitinin yapıldığını sözlerine ekledi.

İran-Irak sınırındaki Kürdistan ilinde yer alan Başmak Gümrük Kapısı, ülkenin önemli sınır ve gümrük kapılarından biridir.

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