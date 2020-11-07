Amerikan düşünce kuruluşu İran silah gücünden bahsetti

Atlantik Konseyi'nin 'İran'ın ambargoların kalkmasından sonra silah satışı' isimli makalesinde, '18 Ekim günü BM'nin İran'a yönelik uyguladığı silah ambargosu son buldu. Bu konu İran devletinin silah alımı açısından çeşitli değerlendirmelere yol açtı. Her halükarda ambargoların sona ermesi, İran'ın askeri ekipmanı ithal edebileceği gibi, silah ihracatçısı olarak bu piyasaya dönmesine izin verecektir' diye belirtildi.

Analizde şu cümlelere yer verildi:

'İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıkça İran'ın alacağından çok, silah satacağını beklediğini söylüyor. Ruhani'nin bu açıklamaları, İran'ın petrol dışı ihracatını geliştirmesi ve askeri teçhizatı ihraç etmeye dönük hazırlıklı olduğu önceki açıklamaları dikkete alındığında beklentilerin dışında değildi. 2017 yılında İran savunma sanayi Bağdat'da düzenlenen IQDEX Fuarı'nda Çin'den sonra ikinci sıraya yerleşti. İran tabi bölge ülkelerine kıyasla silah satışı açısından köklü geçmişe sahip değil.

Buna rağmen İran'ın silah ihracatı konusundaki güç ve kapasitesi tam olarak bilinmemektedir. Ancak İran, yetlileştirdiği silah kapasitesini ihracat alanında da kullanabilir'.

KOEP 5. Eki ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyinin B eki çerçevesinde İran aleyhindeki silah ambargosu 18 Ekim tarihinden sona erdi.

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