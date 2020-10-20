İran silah ambargosunun sona ermesi önemli bir kazanım

Düzenlediği haftalık bsın toplantısında konuşan Rabii, 'Son günlerde uluslararası çapta bir kazanım elde ettik. Bu da haklılığımızı gösteren ve İran halkının direnişi sayesinde elde edilen silah ambargosunun kaldırılmasıdır. ABD, İsrail ve bölgesel müttefiklerinin baskı ve karşı çıkmalarına karşın bu kısıtlama ortadan kalkarak hem uluslararası toplum ve değerli halkımız için bir mesaj niteliğindedir' açıklamasında bulundu.

Dünya toplumunun son bir yılda bağımsızlığını ve ABD'nin zorbalıklarına boyun eğmediğini gözler önüne serdiğine dikkati çeken Rabii, 'Bu da uluslararası düzende yeni bir meseleydi. Bu kazanım, Trump'ın tüm yanlış ve savaş yanlısı kararlarına ve İran'ın Nükleer Anlaşma'dan çekileceği yönündeki varsayımına rağmen bizim doğru politika uyguladığımızın kanıtıdır' diye konuştu.

İran'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilmeyerek doğru politikaya izlediğini dile getiren Rabii, 'Bu politika sayesinde ABD'nin İran'ı izole etmeye ve BM Güvenlik Konseyi uyarınca yaptırımları geri getirme çalışmalarını etkisizleştirerek, olumlu yönlerini zaman içerisinde göstermeye başlayacak2 değerlendirmesini yaptı.

İran'a karşı devrede olan silah ambargosunun ortadan kalkmasının ekonomik, mali ve diğer yaptırımların kaldırılması için ön ayak olduğunun altını çizen Rabii, 'İranlılar silaha hayran değiller. Silahı sadece savunma sektörümüz için istiyoruz' diye belirtti.

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