Zarif: Silahlanma yarışı peşinde değiliz

Rusya’nın dönem başkanı olarak düzenlediği BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı olarak düzenlediği oturumda konuşan Zarif, geçen sene Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından ilan edilen Hürmüz Barış Planını sunduğunu fakat ABD’nin bölgeye en büyük silah satan ülke olduğunu söyledi.

Bu planın tüm komşu ülkelere barış, istikrar ve refah garantisi verdiğini ifade eden Zarif, bu planın bölge ülkelerinin barış, istikrar ve refahını garantilemeye dayandığını söyledi.

ABD’nin 7600 mil öteden gayrı meşru şekilde varlık gösterdiğini ifade eden Zarif, bunun IŞİD’in en büyük düşmanı General Süleymani’yi öldürmekten başka sonucu olmadığını söyledi.

Güvenliğin alınmaz olduğunu ifade eden Zarif, ‘’ Bizim ihtiyacımız bölge ülkelerinin toplu işbirliği ile güvenliğin sağlanmasıdır aksi takdirde nesiller boyu kargaşalarla boğuşacağız. ‘’ dedi.

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2012