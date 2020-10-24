İranlı siyaset uzmanı: İran silah ambargosunun son bulması, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu hezeyan etmeye mecbur etti

İRNA'ya konuşan İntisar, BMGK 2231 sayılı kararı çerçevesinde İran'a yönelik uygulanan silah ambargosunun kalktığına işaret ederek, 'Bu karar uyarınca yasal olarak İran'a karşı BM tarafından uygulanan silah ambargosu son buldu. Trump yönetimi bu yaptırımın uzatılması için elinden geleni yapsa da bu açıdan büyük bir hezimete uğradı ve hatta her zaman ABD'nin tabii olan Avrupa ülkelerini bile ikna edemediği için ABD Dışişleri Bakanı Pompeo hezeyan etmek zorunda kaldı' diye konuştu.

Silah ambargosunun kaldırılmasının önemine değinen İntisar, 'Nükleer Anlaşmanın asıl amacı, İran ile dünyanın ekonomik ilişkilerinin normalleştirilmesiydi. Ancak ABD bu anlaşmadan çekilerek yeniden yaptırımları devreye soktu ve elbette Beyaz Saray'ın uyguladığı maksimum baskı politikası amacına ulaşamadı' diye belirtti.

AB dışında diğer ülkelerin İran'la askeri iş birliği yapabileceğini ve İran'a silah satıp veya bu ülkede silah alabileceklerini kaydeden İntisar, 'ABD hükümetiin silah ambargosunun kaldırılması dolayısıyla Ortadoğu bölgesi güvensizleşecek diye dile getirdiği iddia, bu ülkenin her zaman kendisini dünyanın efendisi olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Fransa ve İngiltere gibi ülkeler de sömürgeci zihniyetlerini sürdürmektedir. Bunlar bölge ülkelerine silah satarak, bölgeyi patlamaya hazır cephaneye dönüştürmüşlerdir' diye ekledi.

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