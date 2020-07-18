Twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, 'İran'a karşı yenilgiyi kabullenmek, ahmakça ve mesnetsiz laflardan daha iyidir. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'İran'la ilgili davranışlarını temelden değiştirdik, zira onlara karşı sadece güç dili işler tolerans değil' demiştir. 40 yıldır İran'ı yenmek için var güçleri ile uğraşıyorlar ancak hala başarısızlar' ifadesini kullandı.

Amiral Şemhani, paylaşımının devamında, 'İran'a karşı yenilgiyi kabullenmek, ahmakça laflardan daha iyi' diye ekledi.

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