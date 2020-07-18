18 Tem 2020 17:20
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News Code: 83859895
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Milli Güvenlik Yüsek Konseyi Genel Sekreteri:

İran'a karşı yenilgiyi kabullenmek, ahmakça laflardan daha iyi

İran'a karşı yenilgiyi kabullenmek, ahmakça laflardan daha iyi

Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, 'İran'a karşı yenilgiyi kabullenmek, ahmakça ve mesnetsiz laflardan daha iyidir. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'İran'la ilgili davranışlarını temelden değiştirdik, zira onlara karşı sadece güç dili işler tolerans değil' demiştir. 40 yıldır İran'ı yenmek için var güçleri ile uğraşıyorlar ancak hala başarısızlar' ifadesini kullandı.

Amiral Şemhani, paylaşımının devamında, 'İran'a karşı yenilgiyi kabullenmek, ahmakça laflardan daha iyi' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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