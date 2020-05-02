Dünyanın en büyük savaş çıkaran ülkesi, İran'dan endişe duyuyor

Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, 'ABD uzun bir süredir dünyanın diğer ülkeleri arasında en çok askeri harcama yapan ülke konumuna ulaşmış, en çok silah satıcısı olmuş, savaş çıkartmş ve savaşlardan kazançlı çıkan taraf olmuştur' ifadesini kullandı.

Zarif, 'Buna rağmen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu ülkenin 1979 yılına kadarki en büyük silah alıcılarından biri olan İran ile ilgili o kadar endişe düyüyor ki diğer ülkelere silah dağıtmaya başlamıştır' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada bir kez daha Nükleer Anlaşma'nın felaket bir anlaşma olduğunu iddia ederek, BM Güvenlik Konseyi'ndeki haklarını İran silah ambargosunun uzatılması için devreye sokacaklarını söylemişti.

Pompeo, 'Elimizde bulunan her türlü diplomatik aracı kullanarak, Çin ve Rusya'nın Ekim'den sonra İran'a tank ve silah satamayacaklarından emin olmak istiyoruz' diye belirtmişti.

BM Güvenlik Konseyi 2006 ve 2007 yıllarında İran'a silah satışı ve ihracatını yaptırım listesine aldı.

Nükleer Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra 18 Ekim 2020'de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran nükleer programını onaylamasından sonra kaldırılması kararlaştırıldı.