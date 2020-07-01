Dünya ABD'nin güvenilmezliğini kabul etmiştir

Vaizi mesajının devamında, ’Washington'un tek taraflılığı ve anlaşmalardan çıkış doktrini, uluslararası anlaşmaları zayıflatmaktan ziyade, ABD'nin küresel liderliğine meydan okuyor. Dünya ABD'nin güvenilmez olduğu gerçeğini kabul etmiştir’ diye ekledi.

BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter'in Nükleer Anlaşma ile ilgili 2231 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin 9. raporunu incelemek için dün akşam video konferans yoluyla toplandı.

Koronavirüs salgını ve New York'taki toplantıların askıya alınması nedeniyle sanal olarak yapılan bu toplantıda Genel Sekreter'in raporu okunarak başladı.

ABD Dışişleri Bakanı bu toplantıda İran silah ambargosunun sona ermesinin uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olduğunu iddia etti.

Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, ’Bu konseyin iki seçeneği vardır: ya bu uluslararası organ, dayanak noktası olan uluslararası barış ve güvenliği temsil etmeli ya da misyonunun ve Birleşmiş Milletler'in ideallerinin aksine İran silah ambargosunun devam etmesine izin vermelidir’ diye belirtti.

Pompeo, ’Eğer harekete geçmezseniz, İran 3 bin kilometre menzile sahip Rus savaş uçaklarını satın alarak Roma, Varşova ve Riyad'ı vurabilir. İran, denizaltı filosunu modernize edebilir ve Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye özgürlüğünü tehdit edebilir. Ayrıca vekil güçleri için gelişmiş silahlar sağlayabilir’ dedi.

Dışişleri Bakanımız Muhammed Cavad Zarif de bu toplantıda yaptıpı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı düşmanca davranışlarına işaret ederek, ’Uluslararası toplum ve özellikle BM Güvenlik Konseyi, uzun zaman önce ABD hükümetini, tüm İran ulusuna karşı ekonomik terörizm başlatmasını, kasıtlı olarak gıda ve ilaçtan mahrum etmesini ve telafisi mümkün olmayan zarar vermesi gibi eylemleri dolayısıyla hesap vermek zorunda bırakmalıydı’ dedi.

Zarif ayrıca 'ABD, kendi seçimleri için malzeme olarak kullandığı İran halkına verilen tüm zararları tamamen telafi etmelidir’ diye ekledi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Birliği ve Almanya arasındaki Nükleer Anlaşma (KOEP), Temmuz 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile imzalanarak, ABD'nin İran halkına yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasına veya askıya alınmasına ​​ve İran'ı çeşitli şekillerde zor duruma sokan 6 BM Güvenlik Konseyi kararı kaldırılmasına neden oldu.

Bu kararda tanımlanan mekanizmaya göre, BM Genel Sekreteri'nin bu kararın uygulanması hakkında her altı ayda bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne rapor vermesi öngörülmüştür. 9. rapor dün akşam Güvenlik Konseyi'nde okundu ve üyeler onunla ilgili konuşma yaptı..

Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif'in de katıldığı toplantıda ABD dışında, Güvenlik Konseyi üyeleri, Nükleer Anlaşma’ya bağlı kaldıklarını duyurdu.

Onlar ayrıca ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'a karşı tek taraflı ambargo uygulamasını eleştirerek, İran silah ambargosunun uzatılmasının Nükleer Anlaşma ve BMGK 2231 sayılı kararı ile çeliştiğini vurguladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489