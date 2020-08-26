ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bayat suçu başkasına yükleme oyunu: anti İran iddialarının tekrar edilmesi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile birlikte rezil bir biçimde BMGK'nin İran'a karşı silah ambargolarının uzatılması için olur oyunu almaya çalışan Pompeo, şimdi de Venezuelalı yetkililerin İran savunma sanayi ürünleri satın almaya eğilim göstermelerini bahane ederek, twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Pompeo twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Maduro yönetiminin silah için yüzünü İrn'a dönmesinden şaşırmamak gerekir. Tam da bu yüzden silah ambargosu dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik uyguladığı uluslararası ambargoları geri getireceğiz. Biz tam bir şekilde bu yaptırımları devreye koyacağız' iddiasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Kolombiya'nın Venezuela'nın İran'dan silah satın almayı hedeflediğini iddia etmesinin ardından Venezuela Başkanı Maduro da bunu iyi bir fikir olarak gördüklerini kaydederek, 'Bu fikri nasıl daha önce aklıma getirmemiştim?!' yanıtını vermişti.

Maduro hatta savunma bakanına bu fikri takip etmesi için istekte bulunarak ona şaka yollu şekilde bu fikri kendi aralarında bir sır olarak tutmaları için tavsiyede bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade de dün düzenlediği basın toplantısında, İran-Venezuela ticari ilişkilerine işaret ederek, 'İran-Venezuela ilişkileri, iki ülkenin çıkarları temeline dayalıdır ve bu ilişkiler, hiçbir ülkeyi ilgilendirmiyor. Bu ilişkiler son yıllarda güçlenmiş ve bu bağımsız olmasından dolayı ABD'nin saldırısına uğramıştır' demişti.

İran'a yönelik silah ambargolarıınn BMGK'de uzatılması için sunduğu karar tasarısından sonuç alamayan Washington, şu an da kendince İran'a karşı tetik mekanizmasını aktifleştirerek, İran'a yönelik uluslararası ambargoları geri getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Ancak bütün bu çabalamalarına rağmen hiçbir başarı elde etmiş değil.

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