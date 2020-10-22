6 aylık dönemde Bazorgan sınır kapısından 94 milyon dolar ihracat gerçekleşti

Batı Azerbaycan Gümrükleri Yetkililerinden Tohid Azerbod yaptığı açıklamada, Bazorgan’ın İran’ın en büyük sınır kapılarından olduğunu belirterek, koronadan kaynaklı sorunlara rağmen bu kapıdan 94 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Azerbod bu dönem içinde diğer gümrüklere ait olup da Bzorgan’dan ihracatı yapılan ürün miktarının bir milyar 319 milyon dolar 261 bin dolar olduğunu söyledi.

Bu dönem içinde bu gümrük kapısında 116 bin 54 ton ürünün ülkeye girdiğini ifade eden Azerbod, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azaldığını söyledi.

Bazırgan sınır kapısı Türkiye – İran arasında var olan 3 sınır kapısının en büyüğüdür. Bu sınır kapısı94 sene önce faaliyete başladı ve İran-Türkiye arasında 24 saat faaliyet gösteren tek sınır kapısıdır.

Batı Azerbaycan ili Türkiye, Irak ve Nahcivan ile 967 km sınıra sahiptir.

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2012