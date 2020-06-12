Ensari: Maku serbest bölgesi en büyük ihracat kapasitesine sahiptir

Ensari Maku serbest bölgesini ziyaret sonrası IRNA’ya yaptığı açıklamada, ihracatın artması için sınır bölgelerindeki kapasitelerin incelendiğini ve bu konuda Maku serbest bölgesinin büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Maku serbest bölgesi Genel Müdürü Mohammadrıza Abdülrahimi de ziyaret sonrası bu bölgenin Türkiye ve komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerin gelişmesi için daha fazla dikkate alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Maku serbest bölgesi Türkiye sınırında yer almaktadır. Bölge İran’ın 7 serbest bölgesinin en büyüğüdür. Bölgenin içinde Türkiye ile sınır kapısı olan Bazorgan ve Azerbaycan ile olan sınır kapısı Poldeşt yer almaktadır.

Bazorgan sınır kapısı 24 saat hizmet veren İran-Türkiye arasıdaki tek uluslarası sınır kapısıdır.

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2012