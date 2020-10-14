İran'a yönelik zalimce uygulanan silah ambargosu Pazar günü yürürlükten kaldırılacak

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, 'Bu konu hususunda ABD ile 4 yıl mücadele ettik. ABD 18 Ekim günü İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılması için elinden geleni yaptı. Ancak halkımızın direnişi sebebiyle ambargo son bulacak' diye konuştu.

'Diplomatlarımız sayesinde ABD başaramadı' diyen Ruhani, 'Nükleer Anlaşma bizim için ne getirdi diyenlere diyoruz: Silah ambargosunun kaldırılması, Nükleer Anlaşma'nın kazanımlarından biridir. Silah yaptırımı kaldırılacak ve biz 18 Ekim'den itibaren istediğimizden silah satın alabilir ve istediğimize silah satabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Tabi bu arada Beyaz Saray yöneticileri adlı bir şer odağı ortaya çıkarak sadece bizim halkımıza değil tüm dünya halklarına facia yarattı. Afganistan'da ne felaketler oluşturdu. Beyaz Saray'da oturanlar her gün o ülkenin güvenliğini sağlayacağız iddiasında bulunuyordu. Şimdi Afganistan'ın doğu veya batısı kimin elinde onu görmek lazım. Afganistan'da çok tehlikeli koşullarla karşı karşıyayız.

Bölgeye IŞİD'i yok etmek için geldik diyenlerin neler yaptığını gördük. Irak ve Suriye halkı ile bizim fedakar savaşçılarımız savaşarak IŞİD'i ortadan kaldırdı.

ABD son 4 yılda dış politikada hangi başarıyı elde etmiş bunu söylesin. Tüm alanlarda yenilgiye uğramış.. Filistin, Irak ve Suriye halklarına yenik düşmüştür. Zorbalık dışında herhangi bir başarı elde edememiştir. Bir küçük topluluğun müdürü olan bir kişi edepsizce büyük ve şerefli İran halkına uygunsuz laflar etti. Bu da büyük İran halkının onları öfkelendirdiğini ve diz çöktürdüğünün kanıtıdır.'

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