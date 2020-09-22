Lavrov: İran silah ambargosu 18 Ekim'de kaldırılacak

Lavrov, metni Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan Al-Arabiya TV (New York temsilci ofisi) ile yaptığı röportajda, Fars Körfezi bölgesinde silahlanma yarışının 18 Ekim'de İran'ın silah ambargosunun sona ermesiyle başlayıp başlamayacağına yanıt olarak löyle söyledi: İran'a yönelik silah ambargosu bulunmamakta’dedi.

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi 2231 no'lu kararnmede nükleer anlaşmayi teyit eden BM'nin şartnamesinin 7.maddesine mutabık İran'a ve İran'dan silah göndermek Güvenlik Konseyi'nin denetimleri altında olan bir mesele olduğunu belirtti.

Lavrov, 18 Ekim 2020'de İran'a silah göndermek ve İran’dan silah almak ambargosunun kaldırılacağını Silah ambargosu yoktur ve bu tarihten sonra herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını söyledi.

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