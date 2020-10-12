İran silah ambargosu 18 Ekim'de sona erecek

Gazetecilerle yaptığı haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, Zarif'in İngiliz mevkidaşı ile telefon görüşmesi ve Tahran'ın Londra'dan gelen talebi hakkında yaptığı açıklamada, 'İngiltere'nin İran'a kesin bir borcu var ve bu borcun miktarı, geri ödemedeki gecikmeler nedeniyle her geçen gün artıyor. Bu gecikmeler de kabul edilemez'dedi

Hatibzade, Nazenin Zageri'nin davası hakkında'İran'ın yargısı bakanlığı bağımsızdır ve bu kişi de mahkeme kararına göre cezasını çekmekte'diye belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'e petrol satışı ile ilgili olarak Tahran ve Pekin'in stratejik belgesi ile ilgili '25 yıllık belge güncel olaylarla ilgili değil, bir yol haritası.Amerika Birleşik Devletleri maksimum baskı politikasına rağmen hedefine ulaşamamışsa, bunun nedeni İran'ın işi birçok ülke ile ilerliyor olmasıdır'ifadesini kullandıç.

Hatibzade,'ABD, petrol satışları konusunda İran'a karşı çabalarının başarılı olmayacağını asla hayal etmedi'dedi.

Hatibzade,İran'ı kayıp bir ABD vatandaşı olan Robert Levinson'ın ailesine 1.46 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum eden bir ABD mahkemesi kararını şöyle yorumladı'Amerikan mahkemesinin kararı gülünç, biz defalarca duyurduk ve gerekli tüm bilgiler çeşitli kanallardan sağlandı ve o zamanki ABD Dışişleri Bakanı bu kişinin İran'dan ayrıldığını açıkça ifade etti ve bunlar söyledikleri bahanelerdir'diye belirtti..

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,'işleri Takip eden Levinson ailesinin durumunu biliyoruz, ancak arayışlarının sonunu Tahran'da değil, Washington'da aramalılar'diye ekledi.

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