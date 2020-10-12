Tahran'da siyasi suçlara ilişkin mahkemenin ilk duruşması yapıldı

18 Mayıs 2016 tarihinde İslami Şura Meclisi'nce onaylandıktan sonra Koruyucular Konseyi'nce onayını alan Siyasi Suç Yasası'na ilişkin ilk mahkemenin yapılması, kutsal İran İslam Cumhuriyeti'nin hededleri doğrultusunda büyük bir adım ve Yargı Erki Başkanı'nın adli adaletin güçlendirilmesi ve toplumun haklarının korunmasına yönelik adımlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Anayasa 168. maddesine göre, 'Siyasi ve basın suçları, halka açık olarak mahkemelerde jüri heyetinin katılımıyla görüşülür. Jüri heyetinin seçilme tarzı, koşulları ve yetkileri ile siyasi suçun tanımı, İslami ilkeler temelinde yasalar tarafından belirlenir'.

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