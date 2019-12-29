29 Ara 2019 10:29
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News Code: 83611965
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

İran, medya ve propaganda oyunlarına teslim olmaz

İran, medya ve propaganda oyunlarına teslim olmaz

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avustralya medyasında İran'da tutuklu bulunan Avustralya vatandaşı Kylie Moore-Gilbert'in durumu ile ilgili haberlere tepki göstererek, 'Bu kişi, İran ulusal güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla tutuklanmış ve İran İslam Cumhuriyeti, medya ve propaganda oyunları ve komplolarına teslim olmaz' dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'da tutuklanan Avustralya vatandaşı Kylie Moore-Gilbert ile ilgili açılama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABbas Musevi, 'Gilbert, İran ulusal güvenliğini tehlikeye düşürme suçlamasıyla tutuklanmış ve yetkili mahkeme de tüm yasalara uyarak, mahkumiyet kararını vermiştir' diye konuştu.

İran'ın tecrübelerine dayanarak medya ve propaganda oyunlarına teslim olmadığını ifade eden Sözcü, 'Adı geçen Avustralya vatandaşı da her bir mahkum gibi mahkumiyet dönemini tüm yasal haklarını elde ederek, geçirmelidir' değerlendirmesinde bulundu.

Musevi açıklamasını şöyle sonlandırdı:

'Kamuoyu İran vatandaşı Nigar Kudüs Keni'nin Avustralya'da nasıl her hangi bir suç işlemeden 28 ay tutuklu kaldığını, insanlık dışı muameleye maruz kaldığını, hapisteyken çocuk doğurduğunu, çocuğunun kendisinden ayrıldığını, ev hapsi isteminin kabul edilmediğini, çocuğunu düzenli olarak görmesinin engellendiğini ve en son ABD'ye iade edildiği unutmamıştır. Bunlar insan hakları ve konsolosluk haklarının ihlalidir.

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