Uçak kazasının araştırılması için özel mahkeme kurulmalıdır

Tarım sektöründen ulusal düzeyde örnek faaliyet österen tarım girişimcilerini ödüllendirme töreninde konuşan Cumhjurbaşkanı Ruhani, 'Buradan, diğer ülkelerin yetkilileri ile yaptığım telefon görüşmelerimde belirttiğim gibi, kazada hayatının kaybedenlerin yakınlarına tüm imkan ve gücümle bu konuyu takip edeceğimi belirtmek isterim. Bu konu çoık önemlidir' ifadesine yer verdi.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Ukrayna uçağı ile ilgili çok acı ve affedilmez hatanın yaşandığını öğrendiğim an tüm yetkili ve sorumlulara, konuyu derhal halka açıklamaları talimatını verdi.'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.