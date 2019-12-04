İran: Uluslararası Ceza Mahkemesi bağımsız ve tarafsız olarak kalmalı

Lahey’de düzenlenen 18. Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeleri toplantısında konuşan İran temsilcisi Rıza Purmend Tahrani, Amerikan yetkililerinin mahkeme aleyhindeki tehditlerini mahkum ederek, bu tehditlerin adaletin sağlanması önünde engeller oluşturduğunu söyledi.

Son zamanlarda mahkemenin bazı toplumlarda Müslümanlar aleyhindeki cinayetleri inceleme kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tahrani, mahkemenin siyasi baskılar karşısında direnmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir. 1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuş ve 11 Mart 2003 tarihinde çalışmaya başlamıştır.

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2012