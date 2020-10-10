İran, ABD'nin tek taraflılığına karşı koyulmasını istedi

BM 75. Genel Kurulu sırasında sanal olarak düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'nda konuşan Baharvend, 'Günümüz dünyası artan bir şekilde düzensizliğe doğru ilerlemekte ve bu da, bizim seçimimiz veya vizyonsuz olmamızdan değil, Batı taraftarı bir düzene doğru giden güç eksenini tamamen ters göstermeye çalışan bir azınlığın eylemlerinden kaynaklanmaktadır' dedi.

Emperyalist düzenin eski koruyucularının sönmekte olan ekonomilerini Paris Antlaşması'ndan Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşması ile Nükleer Anlaşması'ndan çekilmek, DSÖ ve BMGK gibi uluslararası kurumların saygınlığını azaltmak ve hümaniter hakları ayaklar altına almak için kullandıklarını dile getiren Baharvend, 'Hepimiz aynı geminin yolcusuyuz. Başarısz olursak, hiçbirimiz kurtulamayız' değerlendirmesini yaptı.

Çapulcu ABD rejiminin tek taraflılığını dünya çapına yaymaya çalıştığını vurgulayan Baharvend, ABD'nin tek taraflılığına karşı koymanın tek yolunun çok taraflılıpın canlanması ve uluslararası hukuka saygıdan geçtiğini belirtti.

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