Merkez Bankanı Başkanı Himmeti ile görüşen Cumhurbaşkanı Ruhani, Merkez Bankası'nın halkın temel ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik çalışmalarını takdir ederek, 'Yeni yaptırımlar ABD'nin kendi iç siyasetine hizmet amacıyla uygulandı' diye konuştu.

ABD'nin bu tür davranışlarının Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilerek stratejik hatalarının devamı olduğunu kaydeden Ruhani, 'ABD yönetimi bu ambargoların İran'ın direnişini kıracağını ve bizi sorunla karşı karşıya bırakacağını varsayarak bu eylemleri yaptı, ancak zaman geçtikçe bu varsayımın gerçekle örtüşmediği ve başarıya ulaşmadığı görüldü' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin stratejik hataları tekrar etmekle yenilgilerine yenilerini eklediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bunun en son örneği tetik mekanizmasını aktifleştirmeye çalışmasıydı. Tüm ülkeler ABD'nin bu eylemlerinin uluslararası yasa ve kurallara aykırı olduğunu ve koornalı koşullarda insanlık dışı olduğunu görmektedir. İnsan haklarından dem vuranlar, uluslararası arenada bu eylemleri kınamalıdır' diye ekledi.

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