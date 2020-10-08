Zarif: Paralarımızı bloke etmee emri veren ve buna uyanlar adalete tesilim edilecektir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamda bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Korona ile mücadelenin ortasında ABD, ilaç ve gıda paralarının ödendiği son kanalları da yok etmek istiyor. ‘’ diye yazdı.

Zarif, İran halkının bunu da gerid bırakacaklarını fakat bir milleti açlığa mahkum etmenin insanlık aleyhine cinayet olduğunu ve İran paralarını bloke etme emri veren ve bu emre uyanların adalete teslim edileceklerini söyledi.

ABD bugün yenniden birçok İran bankası ve mali kuruluşuna ambargo uyguladığını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012