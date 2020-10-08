8 Eki 2020 22:06
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News Code: 84069529
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Zarif: Paralarımızı bloke etmee emri veren ve buna uyanlar adalete tesilim edilecektir

Zarif: Paralarımızı bloke etmee emri veren ve buna uyanlar adalete tesilim edilecektir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın İran bakaları aleyhindeki zaimce ambargolarına karşı, ‘’ Paralarımızı bloke etme emri veren ve buna uyanlar adallete teslim edilecektir. ‘’ diye yazdı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamda bu konuyu belirtti.
Zarif, ‘’ Korona ile mücadelenin ortasında ABD, ilaç ve gıda paralarının ödendiği son kanalları da yok etmek istiyor. ‘’ diye yazdı. 
Zarif, İran halkının bunu da gerid bırakacaklarını fakat bir milleti açlığa mahkum etmenin insanlık aleyhine cinayet olduğunu ve İran paralarını bloke etme emri veren ve bu emre uyanların adalete teslim edileceklerini söyledi.
ABD bugün yenniden birçok İran bankası ve mali kuruluşuna ambargo uyguladığını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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