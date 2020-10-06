İran kan plazmasında bağımsız olacak

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kan plazmsası ile ürünlerinin temini konusuna işaret eden Kanii, 'Her yıl 400 bin litre kan plazmasını Almanya'ya göndererek her litre için 170 avro ödeme karşılığında kan plazmalarını alabiliyoruz' dedi.

'Ancak bugün diğer ülkelere ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek noktaya ulaştık' diyan Kanii, 'Ülkemizde kan plazması ürünlerinin temini için bir fabrika kuruldu ve bu firmanın üreteceği ürünlerin gelecek 2 yıl için İran'ın ihtiyaç duyduğu kan plazmasının yüzde 30'unu karşılacayağını öngörüyoruz' açıklamasında bulundu.

Bu plazmanın üretiminde kullanılan teknolojinin yüksek ve ileri teknoloji türünde olduğunun altını çizen Kanii, 'Bu ürün, bir İrn bilgi tabanlı şirketince yerlileştirildi' diye ekledi.

Kan plazması, kanın sıvı kısmıdır. Plazma hafif sarı renklidir. İçinde su, kan proteinleri, tuzlar (elektrolitler), glukoz, hormonlar, çeşitli metabolizma artıkları, lipitler bulunur. Oksijen ve karbon dioksit alyuvarlardaki hemoglobin tarafından taşınır ama az miktarda plazmada da bulunurlar. Kanı ayırıp kan plazması alınmak istenirse yöntem olarak santrifüjleme kullanılabilir.

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