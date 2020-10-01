Ruhani: Bilim temelli şirket sayısı 7 yılda 100 kat artmıştır

Tahran, Elborz ve Merkezi illerde bazı projelerin açılışında konuşan Ruhani, bugün açılışı gerçekleşen projelerin ülkenin bilim ve teknolojide nedenli ilerlediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Yeni nesillerin bilim ve teknoloji alanına çalışmasının önemine değinen Ruhani, bilim temelli firma sayısının 7 sene önceye nazaran 100 misli arttığını ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Bu firmalarda üniversite mezunlarının işe başladığını hatta yurt dışında gelenler ve bu firmalarda çalışanlar olduğunu ifade eden Ruhani, bunun önemli olduğunu söyledi.

İlaç üretimine verilen öneme değinen Ruhani, ilaç üretiminde ham maddenin dışından ithal edildiğini fakat bu konuda bilim temelli firmaların adım adım ülkeyi yurt dışından bağımsız hale getirebileceklerini söyledi.

Bilim temelli firmaların çoğunun özel sektöre ait olduğunu ifade eden Ruhani, bu firmaların kısa sürede ve ortalama imkanlarla gelir elde edebilecek konuma gelebileceklerini söyledi.

Gıda güvenliğinin önemine vurgu yapan Ruhani, korona döneminde gıa güvenliği ve sağlığın nedenli önem taşıdığının göründüğünü ve gıa güvenliği konusunda da bilim temelli firmaların faaliyetlerini geliştirebileceklerini söyledi.

Gıda ve ilaçta doğru tüketimin ve israftan kaçınmanın önemine değinen Ruhani bu konularda kültürel faaliyetlere ağırılık verilmesini istedi.

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2012