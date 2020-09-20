İran, korona virüsünü zayıflatan teknolojiye sahip

Resul Dinarvend Pazar günü Mina kitap kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, ’Özellikle koronavirüs için aşı yapmanın sadece bir kaç stratejisi bulunmaktadır. İran'da korona aşısı yapma stratejisine gelince, eski bir strateji olan virüsü zayıflatma modelimiz var’ifadesini kullandı.

Mustafa Ödülü Bilim ve Biyoteknoloji Bölümü Başkanı ,son zamanlardda Rusyada üretilen aşı ile ilgili’Rusya'da yapılan ve acil durum onayı alınan aşı, virüsün zayıflatılmış versiyonu. İki Çinli şirket bile aynı stratejiyle aşı üretti. Elbette aşıların üretildiği modern yöntemlerden biri DNA temelli yöntemdir.Ancak bu aşının İran'da üretilmesi için koşullar mevcut değildir ve oluşturulma alanı araştırma ile sınırlıdır;Çünkü bunun için endüstriyel bir altyapımız yok’diye belirtti.

Mustafa Ödülü Bilim ve Biyoteknoloji Bölümü Başkanı,’ Batılı ülkeler geçmişte bu aşının üretiminin temelini oluşturdular ve yaklaşık sekiz ay önce bile bu altyapı için ağır bütçeler belirlediler;Korona aşısı durumunda, nüfusun en az% 70'inin aşılanmasına ihtiyacımız var’diye ekledi.

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