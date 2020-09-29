Cumhurbaşkanı Ruhani: Umman'la iş birliğimizi geliştirip derinleştirmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Umman'ın yeni Tahran Büyükelçisi İbrahim bin Ahmed bin Muhammed el-Muini'nin güven mektubunu aldıktan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'İran ile Umman ilişkileri, iyi komşuluk, samimiyet ve kareşlik temelinde başta ekonomi sektörü olmak üzere bütün alanlarda gelişmesini sürdürmelidir. İki ülke arasındki bankacılık ve mali iş birliği bu hususta büyük önem taşımaktadır. İki ülke ekonomik ilişkilerinin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da güçlenmesini umuyorum' diye belirtti.

Umman'ın yeni Tahran Büyükelçisi el-Muini de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Umman'ın başta ekonomi olmak üzere İran'la iş birliğini geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Umman Kralı'nın Tahran-Muskat ilişkilerine verdiği öneme değinen el-Muini, 'İran ile Umman, birbirinin stratejik derinliğidir. Bize göre İran ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel kapasitelerin bir hazinesi olarak bunu değerlendirmemiz gerekmetedir ve bu çerçevede iki ülke ilişkileri, özellikle ekonomi olmak üzere bütün sektörlerde ivme kazanacaktır' diye ekledi.

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